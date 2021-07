Soitec : forte croissance au premier trimestre 2021-2022

Crédit photo © Société Soitec / Christian Morel

(Boursier.com) — Soitec a annoncé un chiffre d'affaires consolidé de 180,4 millions d'euros pour le 1er trimestre de son exercice 2021-2022 (clos le 30 juin 2021), en hausse de 58,8% par rapport au chiffre d'affaires de 113,6 millions d'euros réalisé au 1er trimestre 2020-2021. Cette hausse résulte d'une croissance de 69% à taux de change constants conjuguée à un effet de change négatif de 10,2% (pas d'effet périmètre).

Par rapport au 4ème trimestre 2020-2021, le chiffre d'affaires du 1er trimestre enregistre une petite croissance séquentielle de 1% à taux de change constants, ce qui constitue le quatrième trimestre consécutif avec une progression organique du chiffre d'affaires d'un trimestre sur l'autre depuis le 1er trimestre 2020-2021.

Soitec a bénéficié d'une forte croissance dans les communications mobiles, tirée par l'adoption en cours de la 5G qui s'est traduite par une hausse des ventes de substrats RF-SOI dédiés aux applications de radiofréquence et des ventes de substrats POI dédiés aux filtres RF. Soitec a également enregistré une bonne performance dans l'automobile et l'industrie, comme en témoigne la hausse des ventes de substrats Power-SOI accompagnant la reprise du marché automobile.

" Une performance que nous devons à nos substrats de radiofréquence en 300 mm, à une confirmation de la reprise du secteur automobile et à la montée en puissance de nos substrats POI dédiés aux filtres RF. Nous avons, de plus, confirmé le rebond de nos produits FD-SOI amorcé lors de l'exercice précédent. Nous sommes en bonne voie pour réaliser notre objectif annuel qui ne représente que la première étape vers l'atteinte des fortes ambitions de croissance que nous nous sommes fixées pour les cinq prochaines années. Comme annoncé lors de notre récent Capital Markets Day, nous avons pour objectif de tripler notre chiffre d'affaires entre l'exercice 2020-2021 et l'exercice 2025-2026 grâce à la croissance de chacun de nos trois marchés finaux - les communications mobiles, l'automobile et l'industrie, ainsi que les appareils intelligents ", a notamment commenté Paul Boudre, Directeur général de Soitec.

Soitec confirme attendre un chiffre d'affaires 2021-2022 d'environ 800 millions d'euros, ce qui représente une croissance d'environ 40% à taux de change constants par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice 2020-2021. Soitec confirme également attendre pour l'exercice 2021-2022 une marge d'EBITDA de l'Electronique autour de 32%.