Soitec flambe après le relèvement des objectifs

(Boursier.com) — Soitec , qui fait partie de la liste des entreprises qui ont relevé leurs objectifs 2021 au cours des dernières heures, bondit de 7,5% à 199,5 euros sur la place parisienne. Le spécialiste des matériaux semi-conducteurs a enregistré un chiffre d'affaires semestriel record de 373,1 millions d'euros, en hausse de 46,7% (+52,9% à taux de change constants). Le groupe continue à bénéficier du déploiement de la 5G, de la reprise du secteur automobile, ainsi que des tendances de marché favorables dans le domaine des appareils intelligents.

Soitec s'attend désormais à ce que son chiffre d'affaires 2021-2022 atteigne environ 975 millions de dollars US (contre 950 M$ précédemment), ce qui représenterait une croissance d'environ 45% à taux de change constants. Grâce à un niveau d'activité supérieur et à une bonne performance opérationnelle, Soitec réhausse également son objectif de marge d'EBITDA de l'Electronique pour l'exercice 2021-2022 à environ 34% contre un objectif précédent autour de 32%.

Cette publication met de nouveau en avant une demande forte et l'absence de problème opérationnel majeur, souligne Oddo BHF. Le broker est à 'surperformer' sur le titre pour jouer surtout la forte montée en puissance de la 5G (peu remise en cause par les pénuries de composants dans l'industrie des semi-conducteurs). L'adoption du SOI pour le module mmW (qui pourrait doubler le contenu vs 5G sub-6GHz) constituerait également une excellente nouvelle (optimisme renforcé par les informations en provenance de l'IPO de Globalfoundries). L'objectif est porté de 230 à 240 euros.