Soitec et SAWNICS annoncent un kit de conception de processus (PDK) pour accélérer la conception de filtres RF haute performance pour les smartphones 5G

(Boursier.com) — Soitec , leader mondial dans la conception et la fabrication de matériaux semi-conducteurs innovants, et SAWNICS, qui offre un service de fonderie de pointe pour les Filtres à Ondes Acoustiques de Surface (SAW), annoncent aujourd'hui la disponibilité d'un kit de conception de processus (PDK) basé sur les substrats Connect Piezo- on-Insulator (POI) de Soitec.

Le PDK de SAWNICS fournit un guide de référence fiable validé pour les produits Connect POI de Soitec, afin de soutenir la conception et la fabrication de filtres de radiofréquence (RF) avancés. Il simplifiera et accélérera considérablement le développement et la production de filtres sur les produits Connect POI en réduisant le nombre d'itérations de conception tout en répondant aux normes de plus en plus strictes de la 5G.

Fabriqués avec la technologie brevetée Smart CutTM de Soitec, les substrats Connect POI sont parfaitement adaptés à la fabrication de filtres de nouvelle génération. Par rapport aux technologies basées sur des matériaux conventionnels, les produits Connect POI offrent une compensation de température intégrée, facilitent l'intégration de plusieurs filtres sur une seule matrice et contribuent à réduire la consommation d'énergie.

SAWNICS est une fonderie de filtres de pointe qui a fait ses preuves en matière de rapidité et de fluidité de production. La combinaison de son expertise en matière de fabrication SAW et de la flexibilité de son processus avec les produits Soitec Connect POI créera de nouvelles opportunités pour le développement et la production de filtres pour smartphones 5G à la pointe de la technologie.

"Le produit Connect POI est un outil unique pour les filtres RF de haute performance destinés aux smartphones 5G. Nous sommes très heureux que les entreprises fabless puissent accéder plus facilement à une technologie de filtre RF puissante grâce au PDK SAWNICS et au Connect POI de Soitec", a déclaré Thomas Piliszczuk, vice-président exécutif de Soitec en charge des activités mondiales. "Nous sommes convaincus que les produits Connect POI basés sur notre technologie Smart CutTM, robuste et éprouvée, deviendront un choix standard pour les filtres RF de la 5G."

"Les substrats Connect POI de Soitec ont été choisis pour leur qualité unique pour les filtres RF", a déclaré Jason Chung, vice-président de la division Fonderie de SAWNICS. "Nous sommes ravis de travailler avec les substrats de Soitec, qui multiplient les performances des filtres par rapport aux filtres fabriqués à partir de plaques piézoélectriques en vrac. La montée en puissance de la production en volume des produits Connect POI devrait débuter au second semestre 2023."