Soitec et Mersen concluent un partenariat pour développer de nouveaux substrats en SiC

(Boursier.com) — Soitec et Mersen annoncent un partenariat stratégique pour développer de nouveaux substrats en carbure de silicium (SiC) pour le marché du véhicule électrique. Grâce à leurs expériences respectives dans le domaine des matériaux et des substrats, ce développement de substrats polySiC à très faible résistivité électrique mené par Soitec et Mersen permettra d'optimiser les composants de puissance en SiC élaborés à partir de la technologie SmartSiC de Soitec.

Ce développement est renforcé par une collaboration des équipes de Mersen à Gennevilliers et celles de Soitec à Bernin et à Grenoble. Elles pourront par ailleurs bénéficier des compétences du Substrate Innovation Center de Soitec au sein du CEA-Leti pour valider les progrès réalisés dans le processus d'industrialisation.

Luc Themelin, Directeur Général de Mersen, comment : "Ce partenariat illustre l'expertise de Mersen dans le domaine du SiC polycristallin et sa capacité à développer un produit sur mesure compatible avec la technologie de Soitec. Grâce à ce partenariat renforcé, nous serons ainsi en mesure d'offrir aux acteurs de l'industrie électronique un substrat de haute performance et économique pour la production de semi-conducteurs de puissance, en particulier pour le marché des véhicules électriques".