Soitec : EpiGaN devient Soitec Belgium

(Boursier.com) — Depuis le 1er juin 2020, EpiGaN N.V. a changé de nom pour devenir Soitec Belgium N.V. et a adopté l'identité visuelle de Soitec. L'activité GaN bénéficie ainsi pleinement de l'écosystème du Groupe. "La notoriété de Soitec amplifie le savoir-faire reconnu d'EpiGaN en matière de nitrure de gallium, ce qui permet à la BU et à ses clients d'accéder au réseau industriel et l'expertise du Groupe", a déclaré Dr Marianne Germain, BU General Manager d'EpiGaN.

La 'business unit' spécialisée dans les technologies à base de nitrure de gallium de Soitec, résultant d'une acquisition réalisée il y a un an, vient consolider le portefeuille de l'entreprise en matière de substrats innovants pour les marchés de la radio-fréquence et de la puissance.

Le GaN renforce le portefeuille de Soitec au-delà du silicium

Avec l'acquisition d'EpiGaN en mai 2019, Soitec a confirmé son ambition d'étendre son portefeuille au-delà de ses matériaux à base de silicium. Les substrats épitaxiés en nitrure de gallium se développent fortement sur les marchés de la radio-fréquence et de la puissance, et constituent un complément stratégique naturel du portefeuille actuel de matériaux innovants de Soitec. Ciblant en premier lieu le marché des amplificateurs de puissance pour les stations de base, Soitec vise par la suite à pénétrer les marchés des smartphones et de l'alimentation automobile.

Avec un large portefeuille de substrats innovants à base de silicium et d'autres matérieux, Soitec est bien positionné pour accompagner le déploiement de la 5G, considéré comme un fort levier de croissance à venir. La 'business unit' bénéficie de la capacité industrielle du Groupe Soitec, et offre à ses clients l'accès à un réseau mondial d'équipes de vente et d'assistance.

"L'expertise étendue et largement reconnue d'EpiGaN complète le portefeuille de Soitec au-delà des produits SOI et POI et permet la création de nouvelles solutions à valeur ajoutée à la fois pour la radio-fréquence appliquée à la 5G et pour les systèmes de puissance", a déclaré Dr Bernard Aspar, Senior Executive Vice President Global Business Units de Soitec. "Nous avons déjà réalisé de nombreuses synergies sur le plan commercial, technologique et industriel".