Soitec : encore soutenu

(Boursier.com) — Les fabricants européens de semi-conducteurs restent bien orientés ce lundi à l'image de STMicro (+0,4% à 45,20 euros) et de Soitec qui monte de 0,3% à 142,80 euros à Paris. Le secteur continue de bénéficier des annonces de Taiwan Semiconductor Manufacturing en fin de semaine passée qui, malgré des résultats en retrait au quatrième trimestre, a déclaré que son budget d'investissement pour 2024 se situerait entre 28 et 32 milliards de dollars. Le point médian de la fourchette de prévision est supérieur aux attentes du consensus... Parmi les analystes, Citigroup reste neutre sur Soitec avec un objectif de cours ramené de 180 à 160 euros.

Le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, Taiwan Semiconductor Manufacturing, a précisé que 70 à 80% des investissements de cette année seront consacrés aux technologies avancées, telles que les noeuds 3 nm et au-delà, tandis que 10 à 20% seront destinés à des technologies plus matures et spécialisées. Les dépenses en capital de TSMC en 2023 s'élevaient à 30,45 Mds$. TSMC prévoit également une croissance de ses revenus d'au moins 8% pour atteindre 18 à 18,8 milliards de dollars sur le trimestre clos fin mars, contre des attentes d'environ 18,2 Mds$.

"L'objectif d'investissement de TSMC est particulièrement positif pour les sociétés d'équipement de puces de pointe telles que ASML, ASMI et BE Semi", selon Oddo BHF. Le fort intérêt pour les puces 2 nm de TSMC et la forte demande de packaging de puces avancés devraient continuer de soutenir les commandes d'équipements de puces, selon l'analyste.

Pas si vite ?

Juste avant, Oddo BHF avait refait un point sur le dossier Soitec après une rencontre avec l'équipe dirigeante dans le cadre d'une visite de site à Bernin et du Forum Oddo BHF. L'analyste a retenu surtout des messages de prudence sur les déstockages RFSOI dans les Communications mobiles et d'optimisme sur la stratégie de diversification produits (POI, FDSOI, SmartSiC, SmartGaN...).

Le broker se montre moins optimiste dans ses prévisions de résultats afin d'intégrer surtout des déstockages clients plus longs dans les Communications mobiles... Ses BPA ont ainsi été réduits en moyenne de 10% et son objectif de cours passe de 195 à 175 euros. Si la visibilité reste limitée en ce moment à cause du RFSOI, le courtier continue à penser que la société réussira dans sa stratégie de diversification produits (technologies répondant notamment aux besoins de réduction de la consommation d'énergie), soutenant le retour à une croissance organique soutenue du CA dès le prochain exercice (dans un scénario de stabilisation des ventes mondiales de smartphones). Il a maintenu ainsi son opinion 'surperformance' sur le titre...