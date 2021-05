Soitec : encore du soutien

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Soitec remonte de 3,4% ce jeudi sur les 156 euros, alors que la Deutsche Bank est repassée de 'conserver' à 'acheter' sur le dossier en ciblant un cours de 200 euros, après avoir dévoilé un chiffre d'affaires annuel en croissance à périmètre et taux de change constants à 584 ME. L'objectif de marge d'EBITDA de l'Electronique autour de 30% pour l'ensemble de l'exercice 2020-2021 a été confirmé. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2021-2022 est toujours attendu à plus de 900 M$.

"Nous avons retrouvé notre dynamique de croissance depuis le deuxième trimestre et nous allons maintenir cette trajectoire au cours des douze prochains mois et au-delà", a déclaré Paul Boudre, directeur général de Soitec. Notons que le broker Berenberg avait déjà revalorisé le dossier de 155 à 200 euros...