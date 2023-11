Soitec : encore des avis d'analystes après les récents ajustements de prévisions

(Boursier.com) — Soitec recule de 2,3% à 165,50 euros ce lundi, alors que parmi les dernières notes de brokers Stifel a réduit son objectif de cours de 200 à 190 euros en restant à l'achat, tandis que Berenberg a abaissé sa cible de 200 à 195 euros en demeurant aussi acheteur après le dernier ajustement à la baisse ses perspectives annuelles du groupe. La semaine dernière, Soitec a publié un chiffre d'affaires de 245 ME pour le deuxième trimestre de son exercice 2023-2024, en repli de 7% à périmètre et change constants par rapport au 2ème trimestre 2022-2023. Le chiffre d'affaires semestriel s'est élevé à 401 ME, en baisse de 15% en données publiées comme à périmètre et change constants.

La marge d'EBITDA a atteint 33% sur le semestre (35,5% un an plus tôt), tandis que le groupe souligne avoir maintenu des investissements "significatifs" en 'R&D'... Le résultat opérationnel courant a reculé à 85 millions d'euros au 1er semestre 2023-2024, soit 21,3% du chiffre d'affaires, contre 23,4% au 1er semestre 2022-2023. Le groupe a généré un free cash-flow négatif de 85 millions d'euros au 1er semestre 2023-2024 contre un free cash-flow positif de 7 millions d'euros au 1er semestre 2022-2023. Le bénéfice net semestriel s'est replié de 16% à 80 ME.

Ajustement des prévisions

"En nous projetant vers la fin de l'exercice, nous maintenons nos perspectives de croissance pour le second semestre de l'année fiscale 2023-2024... Nous constatons cependant que l'absorption des stocks de RF-SOI par nos clients durera plus longtemps qu'initialement anticipé. Dans le même temps, nous continuons de planifier une demande soutenue pour nos produits Automobile & Industrie ainsi que pour nos produits destinés aux Objets intelligents. Par conséquent, nous prévoyons désormais un chiffre d'affaires annuel en recul d'un pourcentage d'environ "mid-single digit" à périmètre et taux de change constants pour l'exercice fiscal 2023-2024, et une marge d'EBITDA d'environ 35%. Après cette année de transition, nous reprendrons notre trajectoire de croissance", a expliqué la direction.

Soitec a donc révisé à la baisse ses perspectives annuelles : le chiffre d'affaires 2023-2024 est attendu en recul d'un pourcentage d'environ "mid-single digit" à périmètre et taux de change constants (stable auparavant) et la marge d'EBITDA autour de 35% (maintenue à environ 36% auparavant)...

Parmi les autres avis d'analystes, Susquehanna a coupé son objectif de cours de 285 à 245 euros, tandis que Barclays a réduit le curseur de 185 à 175 euros ('pondération en ligne') et Citi ne vise plus qu'un cours de 190 euros, tout en restant à l'achat.