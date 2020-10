Soitec en légère croissance au second trimestre

Soitec en légère croissance au second trimestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Soitec publie un chiffre d'affaires consolidé de 140,8 millions d'euros pour le 2ème trimestre de l'exercice 2020-2021 (clos le 30 septembre 2020), en hausse de 1,3% par rapport aux 139,0 millions d'euros réalisés au 2ème trimestre 2019-2020. Cette hausse résulte d'une croissance de 3,5% à périmètre et taux de change constants et d'un effet de change négatif de 2,2%. Par rapport au 1er trimestre 2020-2021, le chiffre d'affaires du 2ème trimestre enregistre une croissance séquentielle de 27,1% à périmètre et taux de change constants.

Depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19, Soitec a été en mesure de maintenir la production sur l'ensemble de ses sites industriels, livrer ses clients, poursuivre l'avancement de tous ses projets de R&D majeurs conformément à leurs feuilles de route et, enfin, augmenter la capacité de production de plaques de 150 mm à Bernin 3.

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2020-2021 atteint 254,4 millions d'euros. Il est quasiment stable (-0,4%) à périmètre et taux de change constants par rapport au 1er semestre 2019-2020. Les ventes de plaques de 200 mm sont en hausse de 15% à taux de change constants par rapport au 1er semestre 2019-2020, tandis que les ventes de plaques de 300 mm sont en baisse de 15% à taux de change constants.

Le management continue d'anticiper une croissance séquentielle soutenue dans la deuxième partie de l'année. Soitec anticipe pour l'exercice 2020-2021 un chiffre d'affaires stable à périmètre et taux de change constants ainsi qu'une marge d'EBITDA de l'Electronique autour de 30%.