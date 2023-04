Soitec : en croissance organique de 19% sur l'exercice 2022-2023

(Boursier.com) — Soitec a délivré un chiffre d'affaires record de 344 ME au 4ème trimestre de son exercice 2022-2023, en hausse de 22% en données publiées et de 16% à périmètre et taux de change constants. Le chiffre d'affaires annuel a atteint 1.089 ME, en hausse de 26% en données publiées par rapport à l'exercice 2021-2022, soit une croissance de 19% à périmètre et taux de change constants, en ligne avec l'indication " d'environ 20% " donnée il y a un an.

" Dans le contexte d'un ralentissement du marché mondial des smartphones, nous avons continué de bénéficier de la pénétration croissante des téléphones mobiles 5G haut de gamme et de l'augmentation du contenu Soitec à l'intérieur de chaque smartphone. Le marché automobile, dans lequel nous profitons d'une demande accrue pour la digitalisation et l'électrification, est resté robuste. La croissance soutenue de l'ensemble des produits que nous avons développés pour les objets intelligents complète cette bonne performance ", explique Pierre Barnabé, Directeur général de Soitec.

Soitec continue d'anticiper pour l'exercice 2022-2023 une marge d'EBITDA autour de 36%. Pour ce qui concerne l'exercice 2023-2024, comme indiqué début avril, Soitec anticipe que son chiffre d'affaires soit stable à périmètre et taux de change constants par rapport à celui de l'exercice 2022-2023 et que sa marge d'EBITDA se maintienne autour de 36%.

Il est en effet attendu qu'un marché des smartphones plus faible, marqué par une forte correction du niveau des stocks, pèse sur le chiffre d'affaires de la division Communications mobiles, en particulier au cours du premier semestre de l'exercice 2023-2024, tandis que la demande devrait rester forte à la fois en Automobile & Industrie et en Objets intelligents. Le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2023-2024 est par conséquent attendu en baisse d'environ 15% à périmètre et taux de change constants par rapport au premier semestre 2022-2023, tandis qu'une forte accélération est anticipée au second semestre 2023-2024.

" En nous tournant vers l'avenir, nous allons devoir faire face à un apurement des stocks dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du marché des smartphones et nous prévoyons qu'il devrait durer deux trimestres, ce qui se traduira par une plus faible performance de notre activité Communications mobiles. Pour l'ensemble de l'année à venir, nous pensons compenser ceci en continuant de tirer parti d'une forte demande aussi bien dans notre activité Automobile & Industrie que dans celle des Objets intelligents. Au total, après un chiffre d'affaires que nous attendons à un niveau stable à périmètre et changes constants au cours de l'exercice 2023-2024, nous anticipons la reprise d'une forte croissance puisque nous pilotons notre activité dans le but d'atteindre un chiffre d'affaires de 2,1 milliards de dollars en 2025-2026 ", précise le Directeur général de Soitec.