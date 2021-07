Soitec : Emmanuel Sabonnadière à la tête du programme SiC

Crédit photo © Société Soitec / Christian Morel

(Boursier.com) — Soitec a nommé Emmanuel Sabonnadière, jusqu'à présent Directeur Général du CEA-Leti, au poste de Directeur du Programme Carbure de Silicium (SiC), à compter du 1er juillet 2021. Les substrats SiC SmartCut de Soitec permettront d'atteindre de nouveaux niveaux de performance des composants et d'accélérer l'adoption du SiC dans l'automobile et sur d'autres marchés.

Ce poste est nouvellement créé par Soitec. Il est placé sous la responsabilité de Bernard Aspar, Directeur général adjoint et responsable des Global Business Units de Soitec.

Avant de rejoindre Soitec, Emmanuel Sabonnadière était directeur du CEA-Leti, un institut de recherche technologique de renommée mondiale appartenant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Auparavant, il a occupé des postes de direction chez Philips Lighting (devenu Signify), Gimv, une société d'investissement européenne, et General Cable Europe. Il a commencé sa carrière chez Schneider Electric, Alstom/ Areva, et le groupe de fabrication NKM/ Noell.

En séance, l'action Soitec gagne 0,5% à 186,8 euros.