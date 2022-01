Soitec : Dolphin Design en pointe !

(Boursier.com) — Dolphin Design, une société spécialisée dans la conception de puces innovantes dans laquelle Soitec détient une participation majoritaire de 80%, va ouvrir sa nouvelle unité dédiée à l'Edge Computing et à l'Intelligence Artificielle au sein de l'usine de Pasir Ris (Singapour) exploitée par Soitec, société de semi-conducteurs basée en France.

La vision de Dolphin Design consiste à permettre à une communauté la plus large possible de spécialistes des semi-conducteurs dédiés à l'Intelligence Artificielle et à l'Edge Computing appliqués à l'Internet des Objets (IoT) de fournir des produits avec la meilleure efficacité énergétique couplée à une performance optimale en accord avec sa devise 'Consommer moins d'énergie tout en augmentant la performance'.

Tandis que le hub consacré aux activités de gestion de puissance et de l'audio restera en France, Dolphin Design souhaite déplacer une partie de ses activités de processing à Singapour. Cette nouvelle unité est appelée à devenir un centre d'excellence en R&D ainsi que pour l'industrialisation de son activité de processing. Cette unité jouera ainsi un rôle clé dans le développement des activités de Dolphin Design en Asie et dans le monde entier. Elle deviendra aussi un laboratoire d'application au niveau régional et un centre de service à la clientèle pour le processing du portefeuille de plateformes IP. Dolphin Design a également l'intention de construire des cartes et logiciels de démonstration à Singapour, notamment pour accompagner la croissance des algorithmes d'Intelligence Artificielle, en capitalisant sur la puissance de sa plateforme dédiée au développement entrepreneurial et industriel du secteur des semi-conducteurs.

Le plan de développement de Singapour implique le recrutement de 10 talents locaux au cours des prochains mois et de plus de 50 au total d'ici 2023. Des ingénieurs hautement qualifiés avec une formation en Intelligence Artificielle ou en Edge Computing, allant de jeunes diplômés à des profils ayant plus de 15 ans d'expérience, seront recherchés. "Le personnel qualifié aura l'opportunité de parfaire son expertise en participant à des stages de formation au siège de Dolphin Design en France", ajoute le groupe. De plus, les nouvelles recrues gagneront à être basées sur le même site que Soitec, leur permettant de se familiariser avec le processus de fabrication de substrats innovants et bénéficier d'un apprentissage dans ce domaine.