Soitec : deuxième séance de rebond

(Boursier.com) — Soitec remonte encore de 3,6% ce vendredi en bourse de Paris, à 142,35 euros, alors que le groupe a été plombé en début de semaine dans le sillage de la présentation d'un chiffre d'affaires consolidé du 3ème trimestre de l'exercice 2023-2024 à 240 ME, en baisse de 13% en données publiées par rapport au chiffre d'affaires de 274 ME réalisé au 3ème trimestre 2022-2023. Cette évolution résulte d'une diminution de 12% à périmètre et taux de change constants et d'un effet de change négatif de 1%.

Malgré les premiers signes de reprise observés sur le marché mondial des smartphones et une pénétration croissante des ventes de smartphones haut de gamme, l'ajustement des stocks à travers la chaîne d'approvisionnement a continué d'affecter les revenus.

Les objectifs pour l'ensemble de l'exercice 2023-2024 sont révisés. Le chiffre d'affaires devrait baisser d'environ 10% à périmètre et taux de change constants, contre un recul d'un pourcentage d'environ mid-single digit précédemment attendu. La marge d'EBITDA est attendue autour de 34% contre 35% précédemment... Parmi les derniers avis de brokers, Barclays est à 'pondération de marché' sur Soitec avec un objectif ajusté de 175 à 160 euros. Depuis le 1er janvier, le titre a perdu 15%...