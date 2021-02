Soitec : deux représentants des salariés entrent au Conseil d'administration

Soitec : deux représentants des salariés entrent au Conseil d'administration









Crédit photo © Société Soitec / Christian Morel

(Boursier.com) — Soitec annonce la nomination de deux nouveaux administrateurs représentant les salariés au sein du Conseil d'administration de Soitec. Conformément au Code de commerce, Soitec a invité les deux organisations syndicales ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections visées au Code du travail à désigner chacune 1 administrateur représentant les salariés.

Le syndicat CGT Soitec a désigné Wissème Allali et le syndicat Métallurgie Isère CFE-CGC a désigné Didier Landru.

Leur mandat prendra fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale annuelle des actionnaires devant statuer sur les comptes de l'exercice 2023 - 2024.