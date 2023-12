Soitec : des avis plus prudents ?

(Boursier.com) — Soitec abandonne 1,8% à 164,35 euros ce vendredi, alors que Citi est repassé d'achat à 'neutre' sur le dossier avec un objectif de cours ajusté de 190 à 180 euros. Début décembre, la société chinoise, National Silicon Industry Group (NSIG), a cédé 432.000 actions Soitec dans le cadre d'un placement hors marché. Le placement, qui représente 1,2% du capital du groupe isérois, a été réalisé à un prix de 163,1 euros par titre.

Rappelons que le groupe a émis le mois dernier un profit warning "modéré" pour l'exercice en cours 2024 (CA abaissé autour de -5% vs stabilité et marge d'EBITDA réduite à 35% vs stabilité à 36%)... Le déstockage chez les fabricants de smartphones prend un peu plus de temps que prévu (marché final représentant près de 70% du CA). La visibilité semble malgré tout satisfaisante avec un carnet de commandes validant plus de 90% de l'objectif annuel, un niveau assez comparable aux précédents exercices...