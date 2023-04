Soitec : décroche malgré un chiffre d'affaires record

(Boursier.com) — Soitec décroche de 8,5% à 139 euros malgré l'annonce d'un chiffre d'affaires record de 344 ME au 4ème trimestre 2022-2023, en hausse de 22% en données publiées et de 16% à périmètre et taux de change constants. Le chiffre d'affaires annuel atteint ainsi 1.089 ME, en hausse de 26% en données publiées, soit une croissance de 19% à périmètre et taux de change constants, en ligne avec l'indication " d'environ 20% " donnée il y a un an.

Soitec continue d'anticiper pour l'exercice 2022-2023 une marge d'EBITDA autour de 36%. Pour ce qui concerne l'exercice 2023-2024, comme indiqué début avril, Soitec anticipe que son chiffre d'affaires soit stable à périmètre et taux de change constants par rapport à celui de l'exercice 2022-2023 et que sa marge d'EBITDA se maintienne autour de 36%.

Le chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2023-2024 devrait néanmoins reculer d'environ 15% à périmètre et taux de change constants en raison d'un marché des smartphones plus faible, marqué par une forte correction du niveau des stocks. "Nous allons devoir faire face à un apurement des stocks dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du marché des smartphones et nous prévoyons qu'il devrait durer deux trimestres, ce qui se traduira par une plus faible performance de notre activité Communications mobiles", a indiqué Pierre Barnabé, directeur général de Soitec. Une forte accélération est par la suite anticipée au second semestre 2023-2024.

Le fabricant de matériaux semi-conducteurs a par ailleurs annoncé que son directeur général Bernard Aspar quittera le navire en août, une décision qui pourrait soulever des inquiétudes quant aux perturbations au sein de la haute direction après que le directeur général, Pierre Barnabe, eut pris ses fonctions en juillet 2022, estime Berenberg. L'analyste estime que le titre semble bon marché pour la croissance des revenus proposés "mais nous reconnaissons la décote probable pour les problèmes de gouvernance d'entreprise".

Stifel ('acheter') explique que la division mobile n'a enregistré qu'une croissance de 10% en glissement annuel, un résultat attendu en raison de la faiblesse du marché des smartphones. Cette faiblesse reste un fardeau pour Soitec, mais devrait s'améliorer à partir du 2e semestre. "Nous exhortons donc les investisseurs à regarder au-delà de 2024".