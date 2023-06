Soitec : de retour sur les 150 euros

(Boursier.com) — Soitec reprend 3,5% ce mardi à 150 euros, alors que JP Morgan a ajusté la mire de 100 à 102 euros, tout en restant à 'sous-pondérer'. La publication de résultats annuels, sans grande surprise, et la confirmation de sa feuille de route stratégique à l'horizon 2025-2026 n'a pas bouleversé l'opinion de l'analyste. L'absence de nouveau profit warning et la poursuite d'une politique soutenue d'investissements sont malgré tout des éléments rassurants, estimait de son côté Oddo BHF. L'analyste est dorénavant dans l'attente de nouveaux contrats (SiC, POI, FDSOI...) venant crédibiliser la feuille de route 2026.

Rappelons que le groupe vise un chiffre d'affaires d'environ 2,1 milliards de dollars pour l'exercice 2025-2026. La croissance attendue entre les exercices 2023-2024 et 2025-2026 reposera sur l'accroissement du marché des semiconducteurs qui aura un impact favorable sur chacun des trois marchés finaux de Soitec, ainsi que sur l'adoption de nouveaux substrats innovants au-delà des substrats SOI (SmartSiC, POI et, dans une moindre mesure, GaN).

L'EBITDA devrait doubler en valeur absolue et atteindre environ 40% du chiffre d'affaires (sur la base d'un taux de change Euro/ Dollar US de 1,10), grâce au fort levier opérationnel et à des produits à plus forte valeur ajoutée, tandis que Soitec continuera d'investir de façon significative dans l'innovation.

Pour accompagner sa croissance future, le montant cumulé des investissements dédiés à l'augmentation des capacités industrielles et à l'innovation devrait atteindre environ 1 milliard d'euros sur la période couvrant les exercices 2023-2024 à 2025-2026, tandis que le retour sur capitaux engagés (après impôts) devrait s'améliorer pour passer de 20% en 2022-2023 à environ 25% en 2025-2026.