Soitec : croissance de 25% sur le dernier trimestre

(Boursier.com) — Au 3ème trimestre 2022-2023, Soitec a enregistré une croissance de son chiffre d'affaires de 25% à périmètre et taux de change constants par rapport au 3ème trimestre 2021-2022.

Cette performance résulte d'une croissance soutenue en communications mobiles et d'une forte progression des ventes à la fois en automobile & industrie et en appareils intelligents.

Le chiffre d'affaires consolidé des 9 premiers mois de l'exercice 2022-2023 a atteint 745 ME, enregistrant une hausse de 28% en données publiées par rapport aux 581 ME réalisés au cours des 9 premiers mois 2021-2022. Cette progression du chiffre d'affaires se décompose en une croissance organique de 20% et un effet de change favorable de 8%3.

Soitec continue d'anticiper pour l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires en croissance d'environ 20% à périmètre et taux de change constants, et une marge d'EBITDA2 autour de 36%.