(Boursier.com) — Soitec confirme sa feuille de route stratégique à l'horizon 2025-2026 à l'occasion de son Capital Markets Day. Le groupe vise ainsi un chiffre d'affaires d'environ 2,1 milliards de dollars pour l'exercice 2025-2026. La croissance attendue entre les exercices 2023-2024 et 2025-2026 reposera sur la l'accroissement du marché des semiconducteurs qui aura un impact favorable sur chacun des trois marchés finaux de Soitec, ainsi que sur l'adoption de nouveaux substrats innovants au-delà des substrats SOI (SmartSiC, POI et, dans une moindre mesure, GaN).

L'EBITDA devrait doubler en valeur absolue et atteindre environ 40% du chiffre d'affaires (sur la base d'un taux de change Euro/ Dollar US de 1,10), grâce au fort levier opérationnel et à des produits à plus forte valeur ajoutée, tandis que Soitec continuera d'investir de façon significative dans l'innovation.

Pour accompagner sa croissance future, le montant cumulé des investissements dédiés à l'augmentation des capacités industrielles et à l'innovation devrait atteindre environ 1 milliard d'euros sur la période couvrant les exercices 2023-2024 à 2025-2026, tandis que le retour sur capitaux engagés (après impôts) devrait s'améliorer pour passer de 20% en 2022-2023 à environ 25% en 2025-2026.

Les fortes ambitions de Soitec sont soutenues par de solides fondamentaux financiers et un bilan sain à la fin de l'exercice 2022-2023.

Pierre Barnabé, Directeur Général de Soitec, a déclaré : "nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs à l'horizon 2025-2026 et prêts à étendre nos ambitions de création de valeur durable au-delà. Les mégatendances technologiques vont continuer d'alimenter une demande massive en semiconducteurs, générant une plus grande adoption de substrats innovants. En poursuivant l'élargissement de notre portefeuille de produits et de technologies, nous anticipons un triplement de la taille de nos marchés adressables d'ici 2030, créant une opportunité unique de renforcer notre leadership mondial dans les substrats avancés et de capter ainsi une part plus importante du marché des semiconducteurs. Je suis confiant dans la capacité de notre équipe de direction, à la fois expérimentée, diverse et resserrée, à capitaliser sur les atouts de Soitec, à savoir son expertise de tout premier plan, sa feuille de route en matière d'innovation et son positionnement critique dans la chaîne de valeur. De plus, nos solides fondamentaux financiers nous fournissent un socle robuste pour investir dans notre croissance future, élargir le champ de notre innovation et accroître notre empreinte industrielle"