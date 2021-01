Soitec : chiffre d'affaires trimestriel en croissance organique proche de 10%

(Boursier.com) — Soitec a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 148,7 millions d'euros au troisième trimestre de son exercice 2020-2021, en hausse de 9,9% sur un an. Cette hausse résulte d'une croissance de 14,7% à périmètre et taux de change constants et d'un effet de change négatif de 4,8%.

Par rapport au 2ème trimestre 2020-2021, ce chiffre d'affaires enregistre une croissance séquentielle de 7,2% à taux de change constants, confirmant la progression du chiffre d'affaires d'un trimestre sur l'autre qui avait été anticipée au début de l'exercice fiscal.

" Le déploiement des générations de smartphones 4G et 5G demeure notre principal moteur de croissance, en particulier pour nos produits dédiés aux applications de radiofréquence, y compris les filtres. Nous constatons également de la demande pour nos applications dédiées à l'automobile, à l'Internet des Objets, à l'Intelligence Artificielle et de Cloud Computing. Grâce à nos technologies avancées et à nos produits qui façonnent la connectivité et l'edge computing, nous sommes extrêmement bien positionnés pour bénéficier de ces tendances ", a commenté le Directeur général de Soitec, Paul Boudre.

Le chiffre d'affaires des 9 premiers de l'exercice 2020-2021 atteint 403,1 millions d'euros, en hausse de 4,7% à périmètre et taux de change constants. Les ventes de plaques de 200 mm sont en hausse de 13% à taux de change constants par rapport aux 9 premiers mois 2019-2020, tandis que les ventes de plaques de 300 mm sont en baisse de 2% à taux de change constants.

Soitec confirme attendre pour l'exercice 2020-2021 un chiffre d'affaires stable à périmètre et taux de change constants avec une marge d'EBITDA de l'Electronique autour de 30%. Pour l'ensemble de l'exercice 2020-2021, l'exposition nette en devises au niveau de l'EBITDA est couverte à un taux EUR/$ moyen de 1,13, avec un chiffre d'affaires 2020-2021 couvert à un taux EUR/$ moyen d'environ 1,15.

Soitec confirme également viser un chiffre d'affaires de l'exercice 2021-2022 supérieur à 900 millions de dollars.