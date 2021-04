Soitec : chiffre d'affaires annuel conforme aux attentes

Crédit photo © Société Soitec / Christian Morel

(Boursier.com) — Soitec a réalisé un chiffre d'affaires annuel de l'exercice 2020-2021 en croissance de 1% à périmètre et taux de change constants à 584 ME (soit une baisse de 2% en données publiées). Ce chiffre est en ligne avec l'objectif annoncé. Les ventes de plaques de 150/200 mm sont en hausse de 4% à taux de change constants par rapport à l'exercice 2019-2020, tandis que les ventes de plaques de 300 mm sont en baisse de 3% à taux de change constants.

Les ventes de substrats RF-SOI ont été stables par rapport à l'exercice 2019-2020. En revanche, la performance des autres produits a été plus contrastée, avec une forte hausse des ventes de substrats POI et Imager-SOI et une baisse des ventes de substrats Power-SOI, FD-SOI et Photonics-SOI.

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2020-2021 atteint 181 ME, en recul de 6% à périmètre et taux de change constants par rapport au 4ème trimestre 2019-2020 et en hausse de 23% par rapport au 3ème trimestre 2020-2021.

L'objectif de marge d'EBITDA de l'Electronique autour de 30% pour l'ensemble de l'exercice 2020-2021 est confirmé. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2021-2022 est toujours attendu à plus de 900 M$.

" Nous avons continué à recruter de nouveaux talents et sommes en train d'ajouter progressivement de nouvelles capacités pour être en mesure de satisfaire la demande croissante de nos clients. Les matériaux semi-conducteurs innovants sont au coeur des besoins générés par le déploiement massif de la plateforme 5G et de l'adoption accélérée de tendances majeures telles que l'électrification des véhicules et l'intelligence artificielle ", explique Paul Boudre, Directeur général de Soitec.