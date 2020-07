Soitec : CEA Investissement sous les 10% du capital

Crédit photo © Société Soitec / Christian Morel

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 31 juillet 2020 par l'AMF, la société anonyme CEA Investissement - contrôlé par le CEA, établissement public de recherche à caractère scientifique, technique et industriel - a déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi en baisse, le 31 juillet 2020, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société Soitec, et détenir 2.571.007 actions Soitec représentant autant de droits de vote soit 7,73% du capital et 7,58% des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une cession de 1.065.000 actions Soitec hors marché dans le cadre d'un placement auprès d'investisseurs qualifiés par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres.