Soitec : Bpifrance Participations détient 10,92% du capital et près de 20% des DDV

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 8 juillet à l'AMF, la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir franchi indirectement en hausse, le 5 juillet, par suite de l'attribution de 3.563.247 droits de vote double à la société Bpifrance Participations SA, les seuils de 15% et 20% des droits de vote de Soitec et détenir indirectement, par l'intermédiaire de CDC Croissance et de Bpifrance Participations SA, 3.937.490 actions Soitec représentant 7.573.497 droits de vote, soit 11,83% du capital et 20,19% des droits de vote de Soitec.

La répartition est la suivante :

- CDC (en direct) : 0 action et 0% du capital

- CDC Croissance : 301.483 et 0,91% du capital (0,8% des droits de vote)

- Bpifrance Participations SA : 3.636.007 actions et 10,92% du capital (19,39% des DDV)

- Total CDC : 3.937.490 actions et 11,83% du capital (20,19% des DDV).

Ce franchissement de seuils résulte de l'attribution technique de droits de vote double à Bpifrance Participations et n'a pas nécessité de financement. La CDC n'agit de concert, ni avec Bpifrance Participations, ni avec l'Epic Bpifrance.

Conformément au code de commerce, la CDC déclare notamment que Bpifrance Participations n'envisage pas de prendre le contrôle de la société Soitec et n'envisage pas de poursuivre ses achats d'actions dans les mois à venir. Bpifrance Participations, qui agit seule, détient deux mandats d'administrateurs : Mme Sophie Paquin en tant que représentant permanent, et Thierry Sommelet en son nom propre. Bpifrance Participations n'a pas l'intention de demander la nomination d'un autre administrateur.