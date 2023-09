Soitec : BlackRock sur les 5% des droits

(Boursier.com) — Dans un courrier reçu le 11 septembre par l'AMF, la société BlackRock, Inc. a annoncé avoir franchi à la hausse le seuil de 5% des droits de vote de la société Soitec, le 8 septembre 2023. Au nom de ses clients et de fonds qu'il gère, l'Américain BlackRock détient désormais 6,52% du capital et 5,06% des droits de vote de Soitec, avec un total de 2 328 697 actions. Cette augmentation de participation résulte de l'acquisition d'actions Soitec sur le marché et en dehors, ainsi que d'une augmentation des actions détenues à titre de collatéral.