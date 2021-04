Soitec : bien orienté après la confirmation des objectifs

(Boursier.com) — Dans un marché en hausse de près de 1%, Soitec avance de 1,9% à 168 euros après avoir dévoilé un chiffre d'affaires annuel en croissance de 1% à périmètre et taux de change constants à 584 ME (soit une baisse de 2% en données publiées). Ce chiffre est en ligne avec l'objectif annoncé. L'objectif de marge d'EBITDA de l'Electronique autour de 30% pour l'ensemble de l'exercice 2020-2021 a été confirmé. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2021-2022 est toujours attendu à plus de 900 M$.

"Nous avons retrouvé notre dynamique de croissance depuis le deuxième trimestre et nous allons maintenir cette trajectoire au cours des douze prochains mois et au-delà", a déclaré Paul Boudre, directeur général de Soitec.

Une publication sans surprise pour Oddo BHF qui maintient son avis 'surperformer' et sa cible de 220 euros.