Soitec : belle performance au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre de l'exercice 2021-2022, le chiffre d'affaires consolidé de Soitec atteint 373,1 millions d'euros. Il s'agit du semestre le plus élevé jamais réalisé par Soitec. Ce chiffre est en hausse de +46,7% par rapport aux 254,4 ME réalisés au 1er semestre 2020-2021. Cette augmentation résulte d'une croissance de 52,9% à taux de change constants et d'un effet de change négatif de 6,2% (pas d'effet de périmètre).

La marge brute a atteint 131,4 ME (77,4 ME au 1er semestre 2020-2021). Soitec a bénéficié d'un fort levier opérationnel dû à la croissance robuste de l'activité ainsi qu'à une très bonne performance industrielle dans l'ensemble de ses sites. Soitec a également profité d'un phasage favorable de ses contrats d'approvisionnement à long terme pour ce qui concerne les prix d'achat du matériau brut auprès de ses fournisseurs.

Le résultat opérationnel courant a plus que doublé, passant de 37,2 ME (14,6% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2020-2021) à 75,3 ME, soit 20,2% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2021-2022. La forte augmentation de la marge brute a plus que compensé l'intensification des efforts de recherche et développement (R&D) et l'augmentation des frais généraux, administratifs et commerciaux, destinées l'une comme l'autre à accompagner l'expansion du Groupe.

L'Ebitda des activités poursuivies (Electronique) s'est élevé à 137,5 ME au 1er semestre 2021-2022, en hausse de 78% par rapport aux 77,3 ME atteints au 1er semestre 2020-2021. Les charges de dépréciation et d'amortissement sont passées de 27,4 ME au 1er semestre 2020-2021 à 36,7 ME au 1er semestre 2021-2022. Cette hausse s'explique par l'augmentation de la capacité industrielle et les investissements en R&D réalisés par le Groupe au cours des dernières années.

Le résultat opérationnel a atteint 84,7 ME au 1er semestre 2021-2022 (37,1 ME au 1er semestre 2020-2021). Le résultat net consolidé du 1er semestre a plus que triplé pour atteindre 74,2 ME (22,2 ME au 1er semestre 2020-2021).

Maintien d'une situation financière solide

La croissance de l'activité s'est traduite par une augmentation du besoin en fonds de roulement. Le BFR des activités poursuivies augmente ainsi de 81,7 ME au cours du 1er semestre de l'exercice 2021-2022. Au total, le flux net de trésorerie d'exploitation généré par les activités poursuivies est passé de 102,3 ME au 1er semestre 2020-2021 à 58,6 ME générés au 1er semestre 2021-2022. Soitec a cependant maintenu une forte position de trésorerie disponible de 589,9 ME au 30 septembre 2021.

Les fonds propres ont augmenté de 89,7 ME au cours du 1er semestre 2021-2022 pour atteindre 765,2 ME, essentiellement grâce au résultat net généré au cours de la période. Ils ont également bénéficié de la conversion partielle d'OCEANE 2023. L'endettement financier a légèrement diminué, passant de 648,5 ME au 31 mars 2021 à 636,6 ME au 30 septembre 2021 suite la conversion partielle d'OCEANE 2023.

L'endettement net a augmenté, passant de 4,1 ME au 31 mars 2021 à 46,7 ME au 30 septembre 2021.

Perspectives pour l'exercice 2021-2022

Soitec prévoit un chiffre d'affaires de l'exercice 2021-2022 d'environ 975 millions de dollars US, ce qui représente une croissance d'environ 45% à taux de change constants par rapport au chiffre d'affaires de l'exercice 2020-2021. La croissance organique de l'activité va continuer d'être soutenue par une augmentation des ventes dans chacun des trois marchés finaux du Groupe, Soitec s'attendant à bénéficier de la poursuite du déploiement de la 5G, de la poursuite de la reprise du marché automobile ainsi que de tendances de marché porteuses pour les appareils intelligents.

Grâce à un niveau d'activité supérieur et à une bonne performance opérationnelle, Soitec vise une marge d'EBITDA de l'Electronique pour l'exercice 2021-2022 d'environ 34%, avec un potentiel pour atteindre environ 35%. Soitec va continuer à bénéficier de la pleine utilisation des capacités industrielles de Bernin I et Bernin II ainsi que d'une augmentation de la production de Bernin III et d'un taux d'utilisation plus élevé de l'usine de Singapour et aura au cours du 2e semestre FY22 des effets défavorables par rapport au 1er semestre FY'22 tels que les coûts des matières premières et de l'énergie et le phasage des contrats de couverture de change.

De plus, Soitec confirme que le montant net ajusté de ses dépenses d'investissement liées aux activités poursuivies atteindra environ 240 ME au cours de l'exercice 2021-2022, reflétant essentiellement une accélération des investissements de capacité dédiés à la montée en puissance de l'usine de 300 mm à Singapour et à l'augmentation de la capacité de production de plaques POI de 150 mm à Bernin III.