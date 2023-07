Soitec : baisse limitée après le trou d'air du premier trimestre

(Boursier.com) — Soitec se replie de 1,4% à 161,4 euros après un début d'exercice compliqué. Si le groupe a maintenu ses objectifs annuels, il a enregistré un chiffre d'affaires de 157 ME au premier trimestre de son exercice 2023-2024, en recul de 23% en données publiées et de 24% à périmètre et change constants. Le consensus était positionné à 182,3 ME. La firme iséroise a été pénalisée par son activité Communications mobiles, affectée par l'apurement des stocks en cours à travers l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du marché des smartphones.

"Ce premier trimestre marque un point bas et nous prévoyons une forte reprise au second semestre de l'année fiscale 2023-2024", a tenté de rassurer Pierre Barnabé, Directeur général de Soitec.

Stifel ('acheter') constate ce faible début d'exercice 2024 avec des ventes inférieures au consensus. Soitec a néanmoins rassuré les investisseurs en confirmant ses prévisions de ventes pour l'exercice, faisant preuve de confiance malgré la faiblesse de la demande sur son coeur de marché, les smartphones. L'entreprise a probablement la visibilité nécessaire pour atteindre les objectifs du premier semestre, mais la question demeure de savoir si sa division principale de communications mobiles s'améliorera suffisamment au deuxième semestre pour réaliser une année de croissance stable pour le groupe dans son ensemble.

JP Morgan (sous-pondérer') reste lui sceptique quant à une reprise au S2 étant donné qu'aucun signe de rebond du marché final mobile n'est pour le moment visible et les stocks élevés de semi-conducteurs sans fil.