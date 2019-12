Soitec : attribution gratuite d'actions

(Boursier.com) — Dans le cadre des autorisations données par l'assemblée générale mixte en date du 26 juillet 2019, le Conseil d'administration de la société Soitec S.A., dans sa séance du 18 décembre 2019, a décidé d'approuver la mise en place de deux plans d'attribution gratuite d'actions de préférence de catégorie 2 (les ADP2) et d'attribuer dans ce cadre un nombre total de 195.960 ADP2 au profit des salariés et des mandataires sociaux de Soitec et des sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de l'article L. 225-197-2 du Code de commerce. Il a par ailleurs décidé d'approuver un plan d'attribution gratuite d'actions ordinaires et d'attribuer dans ce cadre un nombre total de 23.953 actions ordinaires au profit des salariés et des mandataires sociaux de Soitec et des sociétés ou groupements qui lui sont liés au sens de l'article L. 225-197-2 du Code de commerce.