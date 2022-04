Soitec : atouts en caisse

(Boursier.com) — Soitec grimpe de plus de 4% à 171,40 euros ce vendredi, alors que le chiffre d'affaires de l'exercice 2021-2022 du groupe a atteint pour la première fois 1 Md$, à 863 ME, en croissance de 50% à taux de change constants, soit légèrement au-dessus de la guidance d'environ 45%.

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021-2022 atteint également un niveau record à 282 ME, en croissance de 53% à taux de change constants par rapport au 4ème trimestre 2020-2021.

La marge d'EBITDA pour l'exercice 2021-2022 est désormais attendue à environ 35,5%. Soitec ayant précédemment indiqué viser un niveau d'environ 34% avec un potentiel pour atteindre environ 35%.

Pour l'exercice 2022-2023, le chiffre d'affaires est attendu en croissance d'environ 20% à périmètre et taux de change constants et la marge1 d'EBITDA à un niveau au moins égal à celui de l'exercice 2021-2022.

Soitec pilote ses activités dans le but d'atteindre d'ici l'exercice 2025-2026 un objectif de chiffre d'affaires d'environ 2,3 Md$ et un objectif de marge d'EBITDA d'environ 40%. Parmi les derniers avis de brokers, la Deutsche Bank a relevé son objectif de 200 à 225 euros avec un avis à l'achat. Sur la semaine, le titre grimpe de plus de 10%...