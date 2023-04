Soitec annonce ses perspectives 2023-2024

(Boursier.com) — Soitec annonce ce jour ses perspectives pour son année fiscale 2023-2024 et met à jour son modèle financier à l'horizon 2025-2026.

Perspectives 2022-2023

Soitec continue d'anticiper pour l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires en croissance d'environ 20% à périmètre et taux de change constants, et une marge d'EBITDA autour de 36%.

Perspectives 2023-2024

Comme déjà communiqué au marché, l'absorption des stocks à travers l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement du marché des smartphones devrait durer pendant tout le premier semestre de l'exercice 2023-2024.

Dans ce contexte, Soitec anticipe que son chiffre d'affaires de l'ensemble de l'exercice 2023-2024 devrait être stable à périmètre et taux de change constants par rapport à celui de l'exercice 2022-2023 et que sa marge d'EBITDA devrait se maintenir autour de 36%.

La stabilité du chiffre d'affaires reflètera des dynamiques différentes sur les trois marchés finaux de Soitec, avec l'anticipation d'une forte demande à la fois en Automobile & Industrie et en Objets intelligents et celle d'un marché des smartphones plus faible, marqué par une forte correction du niveau des stocks, en particulier au cours du premier semestre de l'exercice 2023-2024, ce qui pèsera sur le chiffre d'affaires de la division Communications mobiles.

Par conséquent, la stabilité du chiffre d'affaires anticipée pour l'exercice 2023-2024 reflètera également une forte accélération entre le premier et le second semestre, le premier semestre de l'exercice 2023-2024 étant attendu en baisse d'environ 15% à périmètre et taux de change constants par rapport au premier semestre 2022-2023.

Modèle financier 2025-2026

Soitec anticipe une croissance significative dans chacun de ses trois marchés finaux et pilote ses activités dans le but d'atteindre au cours de l'exercice 2025-2026 :

-Un objectif de chiffre d'affaires d'environ 2,1 milliards de dollars US contre un objectif de 2,3 milliards de dollars US communiqué en juin 2022 ;

-Un objectif de marge d'EBITDA d'environ 40% (sur la base d'un taux de change euro/dollar US de 1,10).

Ces objectifs s'appuient sur la solidité du portefeuille de Soitec, avec à la fois une poursuite attendue de la croissance du portefeuille de produits existants (FD-SOI, RF-SOI, Power-SOI et Photonics-SOI) et l'arrivée de nouveaux produits (notamment SiC, POI et GaN) dans les trois marchés finaux : Communications mobiles, Automobile & Industrie et Objets intelligents.

Soitec fournira plus d'informations lors de son Capital Markets Day prévu le 8 juin 2023.

Agenda

Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2022-2023 sera publié le 26 avril 2023, après bourse.