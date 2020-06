Soitec ajuste sa prévision de CA 2021-2022

(Boursier.com) — Soitec communique ses résultats annuels 2019-2020. Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 597,5 ME en hausse de 35%, soit une croissance de 28% à périmètre et taux de change constants, ainsi qu'une marge d'EBITDA de l'Électronique à 31% du chiffre d'affaires et qu'un résultat net en progression de 22% à 109,7 ME. Les flux nets de trésorerie d'exploitation de l'Électronique sont en hausse de 70% à 100,7 ME. Les dépenses d'investissement de l'Électronique sont de 108,8 ME, principalement allouées aux extensions de capacité en cours.

Le chiffre d'affaires 2020-2021 est attendu à un niveau stable à périmètre et taux de change constants, alors que la marge d'EBITDA de l'Électronique est attendue autour de 30%. Le chiffre d'affaires 2021-2022 est désormais attendu à environ 800 ME.

Les fonds propres se sont accrus de 153,4 millions d'euros au cours de l'exercice 2019-2020 pour atteindre 551,7 millions d'euros, essentiellement grâce au résultat net généré au cours de la période. L'endettement financier a légèrement progressé, passant de 221,8 millions d'euros au 31 mars 2019 à 244,7 millions d'euros au 31 mars 2020. La position d'endettement net au 31 mars 2020 atteint 53,7 millions d'euros contre 46,5 millions d'euros au 31 mars 2019. Le ratio d'endettement net sur fonds propres s'est encore amélioré et atteignait 0,10 au 31 mars 2020.

A fin mars 2020, en plus de 191 millions d'euros de trésorerie, le groupe bénéficiait de 45 millions d'euros de lignes de crédit non tirées, ainsi que d'un prêt à 12 ans de 200 millions d'euros non tiré qui lui a été accordé le 27 mars 2020 par la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts) au titre du Programme d'investissements d'avenir (PIA) dans le cadre du plan Nano 2022 : les tirages sur cette ligne de crédit seront étalés au cours des prochaines années pour soutenir à la fois le financement des programmes de R&D et celui d'investissements dans des infrastructures de première industrialisation en France.

Dans le contexte de la situation liée au Covid-19, Soitec attend un chiffre d'affaires 2020-2021 stable à périmètre et changes constants et un taux de marge d'EBITDA de l'Électronique d'environ 30%. Par conséquent, Soitec ajuste sa prévision de chiffre d'affaires 2021-2022 à environ 800 millions d'euros au lieu de la prévision d'environ 900 millions d'euros indiquée préalablement.