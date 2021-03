Soitec : Agnès Pannier-Runacher en visite

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de la Relance, chargée de l'Industrie, et le Comité stratégique de filière (CSF) des Industries Electroniques, réuni en bureau plénier et représenté par son président Thierry Tingaud, signeront l'avenant au contrat de la filière Electronique à Bernin, en Isère (38), dans les locaux de l'entreprise SoiTec.

Cet avenant actualise le contrat de filière initialement signé le 15 mars 2019 et propose de nouveaux axes structurants liés aux enjeux prioritaires du plan "France Relance". La crise sanitaire a en effet rappelé le rôle stratégique de la filière électronique dans toutes ses composantes (fabricants, sous-traitants et distributeurs) et a mis en évidence le haut degré d'interdépendance de la chaîne de valeur électronique mondiale.

La ministre visitera les locaux de la société SoiTec, leader mondial dans le domaine des substrats avancés pour l'électronique et l'un des six chefs de file du programme Nano 2022. Agnès Pannier-Runacher pourra y mesurer l'avancée des travaux menés par Soitec dans le cadre du programme Nano 2022 et l'extension et le développement du site de Bernin permis par le soutien public.

A cette occasion, Agnès Pannier-Runacher annoncera également une nouvelle vague de 105 lauréats de l'appel à projets de soutien aux "secteurs critiques", dont une vingtaine de nouveaux projets portés par des entreprises de l'électronique et de la photonique.

A propos du plan "France Relance"

Le Gouvernement a présenté le 3 septembre 2020 le plan " France Relance", une feuille de route pour la refondation économique, sociale et écologique du pays. Ce plan est le résultat d'une large concertation nationale mise en place pour tirer les enseignements de la crise.

L'objectif : bâtir la France de 2030. Les moyens consacrés par le gouvernement et l'Europe sont à la hauteur des enjeux : 100 milliards d'euros, soit un tiers du budget annuel de l'État. 40% ont été financés par l'Union européenne, des fonds mobilisables par les États membres jusqu'en 2026.

"France Relance" mobilise plus de 35 milliards d'euros en faveur de l'industrie, avec une feuille de route structurée autour de quatre axes : décarboner, (re)localiser, moderniser et innover...