Soitec : AG en vue

Soitec : AG en vue









(Boursier.com) — Soitec , un leader mondial de la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, rappelle que les actionnaires de la société sont invités à participer à l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire qui se tiendra le mercredi 28 juillet 2021, à 9h30, heure de Paris, au Centre de conférences CAPITAL 8, 32 Rue Monceau, 75008 Paris - France.

L'avis de réunion prévu à l'article R. 225-73 du Code de commerce, comportant le texte des résolutions qui seront soumises au vote des actionnaires à l'occasion de cette Assemblée, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 23 juin 2021 et est accessible sur le site internet de la Société (www.soitec.com), à la rubrique Entreprise - Investisseurs - Informations actionnaires - Assemblées Générales - 2021 - AGOE 28 juillet 2021.

Les informations et documents visés à l'article R. 22-10-23 du Code de commerce ont été publiés sur le site internet de la Société (www.soitec.com), à la rubrique Entreprise - Investisseurs - Informations actionnaires - Assemblées Générales - 2021 AGOE 28 juillet 2021, dans le délai légal d'au moins 21 jours avant l'Assemblée.

Les documents prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce, ainsi que le document unique de vote par correspondance ou par procuration, sont disponibles auprès de la Société et de son mandataire, CACEIS Corporate Trust.