Soitec acquiert NovaSiC

(Boursier.com) — Soitec fait l'acquisition de NovaSiC, une société de technologie avancée spécialisée dans le polissage et la régénération de plaquettes sur carbure de silicium (SiC). Cette acquisition permet à Soitec de stimuler le développement de semi-conducteurs pour les systèmes d'alimentation électrique dans les domaines de l'électromobilité et des applications industrielles.

Dans une démarche stratégique visant à répondre aux besoins des marchés automobile et industriel en matière de performance et d'efficacité énergétique, Soitec élargit son portefeuille de produits au-delà du silicium sur isolant (SOI) avec le carbure de silicium. Ce matériau cristallin offre de meilleures performances, une conception optimisée et un impact environnemental réduit pour l'électronique de puissance, ce qui en fait une solution parfaite notamment pour les véhicules électriques et d'autres applications à faible consommation d'énergie. Les substrats SmartSiC, résultant de l'application de la technologie unique et brevetée de Soitec, appelée SmartCut, au SiC, permettront d'atteindre de nouveaux niveaux de performance et d'efficacité énergétique par rapport au carbure de silicium traditionnel massif, grâce à une plus grande réutilisation de substrats donneurs, à des rendements améliorés et à des tailles de puce plus faibles. En plus de réduire l'impact environnemental du carbure de silicium dans son processus de production, SmartSiC sera un catalyseur pour accélérer l'adoption des véhicules électriques. SmartSiC est actuellement en phase de prototypage pour les appareils avec plusieurs partenaires clés.

Didier Marsan, PDG de NovaSiC et expert international, deviendra conseiller technique senior pour Soitec.

La clôture de la transaction est prévue avant la fin de l'année civile 2021.