Soitec : à quel prix ?

(Boursier.com) — Soitec remonte de 1% à 166,70 euros ce mercredi, malgré la Deutsche Bank qui vise un cours de seulement 145 euros, contre 105 euros précédemment. JP Morgan avait de son côté réajusté sa cible à 165 euros avec un avis à 'surpondérer' fin 2020. Le fabricant de plaques de silicium sur isolant a dévoilé le mois dernier des comptes globalement en ligne avec les attentes du marché et a confirmé ses objectifs annuels...

Sur le premier semestre de l'exercice 2020/2021, Soitec a dégagé un chiffre d'affaires de 254 ME, stable à périmètre et taux de change constants. Le résultat opérationnel courant est passé sur un an de 51,3 ME à 37,2 ME, conséquence du recul de la marge brute (à 30,4%) et de l'augmentation des efforts de recherche et développement ainsi que de la hausse des effectifs en vue de soutenir la croissance à venir... La marge d'EBITDA de l'Électronique est ressortie en légère hausse, à 30,4% du chiffre d'affaires, en ligne avec les objectifs donnés.

La direction avait confirmé viser sur l'ensemble de l'exercice un chiffre d'affaires stable à périmètre et taux de change constants et une marge d'EBITDA de l'Électronique autour de 30%. Le chiffre d'affaires 2021-2022 est en revanche désormais attendu à plus de 900 M$, soit plus de 800 ME sur la base d'un taux de change EUR/$ à 1,13 (contre environ 800 ME précédemment).