Sogeclair sera sur Euronext Growth le 12 juillet

(Boursier.com) — Le transfert de la cotation des actions Sogeclair du marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociations Euronext Paris sera effectif le 12 juillet.

La demande d'admission des actions Sogeclair sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvé par le Comité des admissions d'Euronext le 6 juillet.

Ce transfert dont le projet a été autorisé par l'Assemblée générale des actionnaires de Sogeclair du 11 mai, va permettre à la société d'être cotée sur un marché d'entreprises de croissance, à accompagner une tendance de marché qui est ouvert aux investisseurs professionnels et particuliers et à accéder à un marché avec 588 sociétés cotées au 31 décembre 2022 sur lequel la liquidité est supérieure. Le cadre réglementaire plus léger et souple lui permettra par ailleurs une meilleure agilité en cas d'opérations de marché avec notamment le maintien de l'éligibilité des titres au PEA-PME.

Le code ISIN d'identification des actions Sogeclair reste inchangé (FR0000065864) et le code mnémonique devient ALSOG.