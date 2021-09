Sogeclair retrouve des résultats proches de l'équilibre

(Boursier.com) — Sogeclair a retrouvé des résultats proches de l'équilibre au premier semestre 2021. Le plan de restructuration engagé dès la mi-2020 a permis d'abaisser le point mort de près de 2 ME par mois, ainsi l'EBITDA du premier semestre redevient positif à +1,8ME. Le résultat opérationnel est négatif de 2 ME pour une perte nette semestrielle de 1,5 ME.

La division Aerospace a notamment bénéficié au 2ème trimestre d'un début de redémarrage de l'aviation commerciale, de la reprise d'activité en Allemagne après restructuration et d'une bonne activité dans l'aviation d'affaires et dans le spatial.

Sogeclair confirme sa prévision d'un exercice 2021 rentable.