Sogeclair : résultats 2020 en forte baisse mais dividende maintenu

(Boursier.com) — Sogeclair a dégagé l'an dernier un EBITDA de 6,5 ME contre 16,9 ME en 2019. Le résultat opérationnel a basculé en perte de 13,3 ME et le résultat net en perte de 14,3 ME. Sogeclair confirme cependant que les décisions engagées dès le 1er semestre 2020 ont permis un retour à la profitabilité dès le deuxième semestre.

Il sera proposé à l'Assemblée Générale du 12 mai 2021 de maintenir le dividende à 0,9 euro par action avec option de paiement en actions (avec décote de 10%).La famille Robardey, actionnaire à 63% de Sogeclair, a indiqué qu'elle opterait pour le paiement en actions.

Avec un marché de l'aéronautique qui, selon les études internationales, ne devrait pas retrouver son rythme d'avant crise avant 2023-2025, Sogeclair prévoit, après un premier trimestre défavorable, une croissance légère pour 2021. " La structure de coûts d'ores et déjà adaptée et l'évolution de l'offre vers une plus forte valeur ajoutée seront le moteur d'une amélioration de la marge ", indique le groupe.