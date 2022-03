Sogeclair : redressement des résultats confirmé

(Boursier.com) — Sogeclair a dégagé en 2021 un résultat opérationnel de 4,1 millions d'euros (marge de 3,4%) et un bénéfice net de 2,6 ME. L'EBITDA a progressé de 61,5% par rapport à 2020 à 10,5 ME.

Il sera proposé à l'Assemblée Générale du 12 mai 2022, un dividende de 0,90 euro par action.

" Le plan ONE Sogeclair est d'ores-et-déjà en cours de déploiement, il sera porteur de performance pour les clients, les équipes, les actionnaires et les parties prenantes. Les conséquences de la situation géopolitique sont à ce jour difficilement mesurables, celle-ci toutefois renforce la pertinence des investissements de Sogeclair dans les activités duales (civiles et militaires) ", commente le groupe.