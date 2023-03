Sogeclair : progression de la rentabilité opérationnelle en 2022

(Boursier.com) — Sogeclair a dégagé en 2022 un résultat opérationnel de 4,7 millions d'euros, en hausse de 14% (marge de 3,5%) et un bénéfice net de 2 ME, en baisse de 25% par rapport à 2021. L'EBITDA a progressé de 20% à 12,6 ME.

Le chiffre d'affaires 2022 avait augmenté de 11,5% à 134,9 millions d'euros. Il sera proposé à l'Assemblée Générale du 11 mai 2023 un dividende stable de 0,90 euro par action.

Sogeclair anticipe pour 2023 une nouvelle année de croissance avec un effet conjugué de la répercussion client des hausses de prix, des recettes des grands simulateurs automobiles et le renforcement et l'optimisation des achats.

" Sogeclair est porté par des marchés prévus en croissance sur les 5 prochaines années. Les expertises multidisciplinaires (mécanique, mécatronique, logiciel et système) et les zones géographiques vont amplifier leurs synergies pour offrir aux clients des solutions en phase avec leurs propres enjeux pour des transports plus sûrs et plus sobres ", commente le groupe.