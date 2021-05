Sogeclair : option pour le paiement du dividende en actions

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte des actionnaires de Sogeclair a approuvé le dividende au titre de l'exercice 2020 d'un montant de 0,90 euro brut par action, et a décidé de proposer aux actionnaires une option pour le paiement de la totalité du dividende en actions.

Les actionnaires pourront ainsi recevoir, selon leur choix, soit 100% du dividende en numéraire, soit 100% du dividende en actions ordinaires nouvelles Sogeclair.

Calendrier du paiement du dividende :

-19 mai 2021 : Date de détachement du dividende

-21 mai 2021 : Ouverture de la période d'option pour le paiement du dividende en actions

-4 juin 2021 : Clôture de la période d'option pour le paiement du dividende en actions

(Les actionnaires n'ayant pas exercé leur option au plus tard le 4 juin 2021 inclus percevront leur dividende intégralement en espèces).

-8 juin 2021 : Résultats de l'option pour le paiement du dividende en actions

-10 juin 2021 : Mise en paiement du dividende en espèces, règlement livraison du dividende en actions

Modalités du paiement du dividende

Pour exercer cette option, les actionnaires pourront adresser leur demande auprès des intermédiaires financiers habilités à payer le dividende. Les actionnaires qui n'auront pas exercé leur option au plus tard le 4 juin 2021 inclus percevront leur dividende intégralement en espèces.

Le prix d'émission des actions nouvelles qui seront remises en paiement du dividende est fixé à 16,48 euros. Ce prix correspond à 90% de la moyenne des cours de clôture cotés aux vingt séances de Bourse précédant le jour de l'Assemblée générale, diminuée du montant net du dividende et arrondi à deux décimales après la virgule au centième supérieur.

Si le montant du dividende net pour lequel l'option est exercée ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'actionnaire pourra obtenir le nombre entier d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en espèces.

Le nombre maximum d'actions nouvelles susceptibles d'être émises pour les besoins du paiement du dividende en actions est de 169 188 actions (avant neutralisation de l'autodétention et de l'impôt prélevé en amont) représentant environ 5,46% du capital social et 3,45% des droits de vote exerçables de la société sur la base du capital et des droits de vote au 30 avril 2021.

Les actions ainsi émises porteront jouissance immédiate et seront entièrement assimilées aux actions ordinaires déjà émises composant le capital social de la société.

L'admission des actions Sogeclair nouvelles aux négociations sur le marché Euronext Paris (Code ISIN: FR0000065864) interviendra à compter du 10 juin 2021, sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

Les membres du concert familial Robardey ont d'ores et déjà fait part de leur intention d'opter pour un paiement en actions pour la totalité de leurs droits.