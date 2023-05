Sogeclair : Olivier Pedron succède à Philippe Robardey comme Directeur Général

(Boursier.com) — Sogeclair annonce que l'Assemblée générale du 11 mai a approuvé la nomination d'Olivier Pedron (46 ans) au poste de Directeur Général de Sogeclair. Olivier Pedron bénéficie d'une solide expérience alliant vision stratégique et savoir-faire opérationnel.

Philippe Robardey reste Président du Conseil d'Administration.

"Cette évolution de la gouvernance s'inscrit dans la continuité et l'accélération du plan de transformation One Sogeclair, initiée depuis l'été 2021, vers toujours plus d'excellence opérationnelle. Directeur Général Adjoint de Sogeclair et Directeur de la Business Unit Solutions depuis septembre 2021, Olivier Pedron a su porter les ambitions de l'entreprise, mobiliser les expertises des équipes et soutenir le plan stratégique One Sogeclair vers une organisation plus intégrée et renforcée, tout en démontrant son attachement aux valeurs de l'entreprise", déclare Philippe Robardey.

Le mandat de Directeur Général, que Philippe Robardey assumait depuis le 23 mai 2003, a pris fin à l'issue de l'Assemblée Générale de Sogeclair.

Depuis 1984, au sein de l'entreprise familiale, il a mené des projets structurants de grande envergure tels que l'introduction à la Bourse de Paris en 1998 ou encore le développement de l'entreprise à l'international (de 0 à 50 % du chiffre d'affaires) via des implantations en Europe, en Afrique du Nord, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Il a aussi eu la volonté de s'associer à des partenaires fleurons de l'industrie française tels que Dassault Systèmes, UTAC, Renault Group, Mecachrome ou encore Addup (co-entreprise entre Fives et Michelin). Sous son impulsion, Sogeclair a su s'adapter aux défis économiques, commerciaux, sociétaux et environnementaux tout en restant fidèle aux valeurs du Groupe et de sa famille fondatrice.