Sogeclair : Nexter et SERA Ingénierie s'allient pour former le champion français de la robotique militaire

(Boursier.com) — Nexter et SOGECLAIR, au travers de sa filiale SERA Ingénierie, ont signé un accord de partenariat pour développer conjointement des robots terrestres pour l'armée française. Ces deux acteurs majeurs de la robotique militaire française allient leurs savoir-faire complémentaires : Nexter, leader de la défense terrestre en France et en Europe apporte ses compétences reconnues en matière d'architecture, d'intégration de système et de systèmes robotisés tandis que SERA Ingénierie (SOGECLAIR), spécialisée dans la conception et la fabrication de véhicules spéciaux et de systèmes de mission, apportera son expertise reconnue dans les domaines de la conception et la réalisation mécaniques de plateformes pour des applications défense et sécurité, civile et simulation. Ce partenariat vise à proposer des solutions souveraines dans le secteur d'avenir qu'est la robotique militaire.

Leader dans le domaine du contre minage, de la simulation et du comportement dynamique des véhicules, SERA Ingénierie (SOGECLAIR) fournit son expertise en matière de mobilité terrestre avec sa nouvelle plateforme PHOBOS, fruit de 10 ans d'investissement, conçue autour de trois axes stratégiques ; la mobilité, l'autonomie et l'architecture modulaire. Ce porteur robotisé polyvalent de moins de deux tonnes à vide et offrant une tonne de charge utile, a été conçu pour mettre en oeuvre tout type de kits de missions (outils, capteurs, effecteurs). Ses 4 roues indépendantes avec suspensions renforcées lui permettent de suivre aisément à grande vitesse les traces des véhicules blindés en service sur tout type de terrain. De plus, son moteur thermique et son grand réservoir assurent l'alimentation électrique et hydraulique de tous les équipements embarqués. Le PHOBOS pourra également être décliné en version hybride ou électrique.

De son côté, en tant que maître d'oeuvre industriel de référence, Nexter apporte sa connaissance du milieu opérationnel et de ses contraintes (telles que la sûreté de fonctionnement ou la cyber protection), ainsi que sa maîtrise de l'architecture des systèmes habités et robotisés. Dans le domaine de la robotique, Nexter développe un kit d'autonomie de mobilité alliant de la télé-opération assistée à des capacités autonomes exploitables en milieu hostile (suivi de personnel, suivi de route, suivi en convoi, ralliement sur point d'intérêt...), grâce à des investissements importants réalisés au cours des 10 dernières années. La relation Homme-Robot est particulièrement explorée afin de disposer d'un système Homme-Robot optimisé où la contribution de chaque entité est ajustée au mieux et en temps réel, quelle que soit la situation tactique.

Robot en action

L'un des premiers projets communs porte sur la conception d'un robot d'investigation visant à répondre aux besoins des unités du Génie. Pour cela, la plateforme PHOBOS se distingue par son adaptation aux besoins opérationnels de ce dispositif en conjuguant au mieux mobilité, ergonomie et faible empreinte logistique. PHOBOS peut par exemple aisément être tractée par des véhicules tout terrain sur de longs trajets voire aérolarguée. Grâce à une architecture robotique pointue, ce robot remplira des missions dangereuses comme du contreminage en assurant la sécurité de ses opérateurs.

Sylvain Rousseau, Directeur de l'activité Systèmes de Nexter, se réjouit de ce partenariat : "Le partenariat entre Nexter et SERA Ingénierie (SOGECLAIR), traduit avant tout la volonté d'unir les acteurs clés de la robotique française afin de réaliser les solutions de robots terrestres d'aujourd'hui et de demain".

Olivier Pedron, Président de SERA Ingénierie (SOGECLAIR) et Directeur Général Adjoint de SOGECLAIR précise "ce partenariat vise à fournir des solutions à faible empreinte logistique, robustes et sobres, éprouvées et fiables".