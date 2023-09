Sogeclair : forte remontée de l'Ebitda

(Boursier.com) — Sur le premier semestre, le chiffre d'affaires de Sogeclair est de 72,6 ME, +7% à périmètre et taux de change constants.

L'EBITDA atteint 4,4 ME, en hausse de +94,2%.

Le résultat net ressort à -0,9 ME au lieu de -1,9 ME.

La société indique que les marchés sont dynamiques et l'organisation pour l'avenir se met en place selon le plan établi.

La croissance potentielle est forte et sera fonction de la capacité à recruter de nouveaux talents sur tous les continents dans un contexte tendu.

Au total sur l'exercice, la croissance d'activité devrait au moins se poursuivre et la rentabilité progressera.

Le plan One Sogeclair visant à atteindre 250 ME et 12% d'EBITDA à l'horizon 2030 est ainsi conforté.