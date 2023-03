Sogeclair : évolution de la gouvernance

(Boursier.com) — Sogeclair annonce que le Conseil d'administration du 22 mars a décidé de modifier la structure de gouvernance et d'opter pour une dissociation des fonctions de Président du Conseil d'administration de celles de la Direction Générale à l'issue de l'assemblée générale du 11 mai 2023. Cette évolution de la gouvernance "permettra la poursuite de la croissance et s'inscrit dans la continuité et l'accélération du plan de transformation One Sogeclair, initiée depuis l'été 2021.

Le mandat de Directeur Général de Philippe Robardey qu'il assumait depuis le 23 mai 2003 prendra fin le 11 mai 2023. Depuis 1984, au sein de l'entreprise familiale, il a mené des projets structurants tels que l'introduction à la bourse de Paris en 1998 ou encore le développement de l'entreprise à l'international via des implantations en Europe, en Afrique du Nord, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique. Il a aussi eu la volonté de s'associer à des partenaires fleurons de l'industrie française tels que Dassault Systèmes, UTAC, Renault, Mecachrome ou encore Addup (co-entreprise entre Fives et Michelin). Il restera Président du Conseil d'administration.

Il sera proposé au Conseil d'administration du 11 mai de nommer Olivier Pedron en qualité de directeur général. Âgé de 46 ans, diplômé de l'École Spéciale Militaire de Saint-Cyr avec une majeure en relations internationales, titulaire d'un Master en stratégie de l'Université de Paris Sorbonne et d'un MBA de l'Instituto de Empresa de Madrid, Olivier Pedron a débuté sa carrière en tant qu'officier et pilote d'hélicoptère au sein de l'Armée de Terre. Il a rejoint Rockwell Collins en 2011 y occupant différentes fonctions au sein des directions stratégique et commerciale. En 2019, il est devenu Président et Managing Director de Rockwell Collins France, ainsi que de L'Hotellier en 2020. Durant sa carrière, Olivier Pedron a conduit des projets de développement ambitieux, en France et à l'international, tout en déployant des dispositifs de croissance innovants.

Directeur général adjoint de Sogeclair et Directeur de la Business Unit Solutions depuis septembre 2021, "Olivier Pedron a su porter les ambitions de l'entreprise, mobiliser les expertises des équipes et soutenir le plan stratégique One Sogeclair vers une organisation plus intégrée et renforcée, tout en démontrant son attachement aux valeurs de l'entreprise", ajoute le groupe.