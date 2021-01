Sogeclair : entrée de Dassault Systèmes au capital de A.V.Simulation

(Boursier.com) — Sogeclair , concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour la mobilité, annonce avoir conclu l'opération d'entrée de Dassault Systèmes au capital d'A.V.Simulation, filiale commune de RENAULT et d'OKTAL (tête de la division Simulation de SOGECLAIR), dédiée à la simulation des solutions de mobilité automobile.

L'augmentation de capital de 10 millions d'euros a été souscrite par Dassault Systèmes. A l'issue de cette augmentation, Oktal détient ainsi 55,25%, Renault 29,75% et Dassault Systèmes 15% d'A.V.Simulation.

L'entrée de Dassault Systèmes au capital permet notamment :

Le renforcement des investissements en 'R&D' visant une certification des systèmes embarqués des véhicules autonomes, pilotée par la simulation réaliste des échanges d'informations avec leur environnement,

Le développement du chiffre d'affaires à l'international.

L'intégration du logiciel SCANeRTM d'A.V.Simulation dans la 3DEXPERIENCE Plateforme de Dassault Systèmes permet de proposer une solution complète de simulation des différents niveaux d'autonomie des véhicules afin de raccourcir leurs cycles de développement, d'en diminuer les coûts de prototypage et de tests physiques et finalement d'en accélérer la certification.

L'opération a été conclue par la signature des accords définitifs et la souscription ce jour à l'augmentation de capital réservée pour 10 millions d'euros.

Prochain communiqué : chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2020, le 3 février 2021 après clôture de la Bourse.