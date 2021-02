Sogeclair : en baisse après ses comptes

(Boursier.com) — Sogeclair recule de 1,6% à 17,90 euros ce jeudi après avoir publié un chiffre d'affaires de 123,1 millions d'euros pour 2020, en baisse de 33,5% (33,1% à taux de change constant). Les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile ont été fortement pénalisés, dès la mi-mars 2020, par la crise sanitaire de la Covid-19. Sogéclair, qui réalise plus des trois-quarts de son activité dans ces deux secteurs a vu son chiffre d'affaires reculer de 33,5%.

Sogeclair a rapidement réagit aux conséquences de la crise sanitaire et à son fort impact négatif sur ses marchés en adaptant ses équipes, en renforçant ses actions commerciales et en préparant l'avenir. Seuls de nouveaux effets externes ayant pour conséquence une nouvelle baisse de ses marchés pourraient remettre en cause une reprise de la croissance de l'activité au-delà du 1er trimestre 2021. Parmi les derniers avis de brokers, GreenSome Finance a rehaussé sa cible sur le dossier de 25 à 26,9 euros en restant à l'achat.