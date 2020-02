Sogeclair : des facturations sur l'exercice écoulé à +16%

Sogeclair : des facturations sur l'exercice écoulé à +16%









(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires pour 2019 de Sogeclair progresse de 16% et de 11,9% à périmètre et taux de change constants.

Le chiffre d'affaires à périmètre constant est déterminé en déduction de la part générée par les sociétés acquises au 1er août 2018 sur la période du 01 janvier au 31 juillet 2019, représentant 3,8 ME. L'impact sur le chiffre d'affaires lié aux variations de change sur la période représente 2,8 ME.

La division aerospace à +9,7% bénéficie de l'effet de change pour 2,8 ME et est portée particulièrement par les produits en Europe, au Canada et aux Etats-Unis.