Sogeclair : croissance maintenue sur 9 mois

(Boursier.com) — Sogeclair a publié un chiffre d'affaires de 107,8 millions d'euros à fin septembre 2023, en hausse de 8,3% sur un an. Avec un troisième trimestre à +10,1%, le groupe enregistre un 10ème trimestre consécutif de hausse du chiffre d'affaires à périmètre constant.

Sur les 9 premiers mois de l'exercice, l'aviation commerciale (marché à +5%) et la défense (marché à +5%) sont les branches plus dynamiques, toutes les deux à +20%. Le ferroviaire (marché à +3%) et l'aviation d'affaires (marché à +5%) progressent respectivement de +15,2% et de +5% et l'automobile (marché à +1,7%) est en léger recul de 4%.