Sogeclair confiant dans la reprise de son activité

(Boursier.com) — Sogeclair , concepteur et producteur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour la mobilité, annonce son chiffre d'affaires pour le 3ème trimestre 2021. A périmètre et taux de change constants (APTCC), le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021 progresse de 12,7% par rapport au 3ème trimestre 2020. Le chiffre d'affaires 9 mois baisse de 2% APTCC. Le chiffre d'affaires consolidé 9 mois au 30 septembre 2021 baisse de 7,4% à 87,9 ME. Les bons chiffres du 3ème trimestre confortent la confiance du groupe dans la reprise de l'activité, "trimestre après trimestre depuis plus d'un an". Le plan 'One Sogeclair' présenté en septembre dernier sera opérationnel au 01 janvier 2022. Il constitue le catalyseur d'amélioration de la performance des années à venir, avec l'objectif de doublement du CA à horizon 2030.